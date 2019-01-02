Иномарка сбила в Карелии пожилого жителя Пензенской области

В Лахденпохском районе автомобиль сбил пешехода, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник в 17.40 в поселке Тиурула 36-летний водитель на Ford Focus сбил пешехода, двигавшегося в попутном направлении. В результате68- летний мужчина, житель Пензинской области получил травмы.