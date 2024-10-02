Иномарка вылетела на чужой участок в Петрозаводске

Авария произошла 12 октября в отдаленном районе города.

Как сообщили в паблике противопожарной охраны Соломенного, вчера, 12 октября, в 11.00 дежурный караул местной пожарной части привлекался на ликвидацию последствий ДТП.

Там иномарка вылетела с дороги, врезавшись в препятствие.

Травмированных в аварии не было. Пожарные отключили аккумулятор и осмотрели место ДТП.