Инспекторы ГИБДД эвакуировали с трассы в Карелии автомобиль пьяного водителя

В Прионежском районе эвакуирован автомобиль пьяного жителя Карелии, сообщает УГИБДД по Карелии.

"Сегодня в 2.00 на подъезде к станции Деревянка эвакуирован автомобиль Renault. 38-летний водитель, петрозаводчанин, управлял автомобилем в состоянии опьянения. В отношении водителя приняты меры административного воздействия. Его ждёт штраф и лишение права управления автомобилем до 2 лет", - говорится в сообщении.