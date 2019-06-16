Инспекторы ГИБДД эвакуировали с трассы в Карелии автомобиль пьяного водителя

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В Прионежском районе эвакуирован автомобиль пьяного жителя Карелии, сообщает УГИБДД по Карелии.
"Сегодня в 2.00 на подъезде к станции Деревянка эвакуирован автомобиль Renault. 38-летний водитель, петрозаводчанин, управлял автомобилем в состоянии опьянения. В отношении водителя приняты меры административного воздействия. Его ждёт штраф и лишение права управления автомобилем до 2 лет", - говорится в сообщении.
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