Инспекторы в Петрозаводске ведут охоту на похитителей велосипедов

В столице Карелии инспекторы ведут работу по предупреждению угонов и краж мото- и велотранспорта.

С 7 по 10 июня в Петрозаводске проходит оперативно-профилактическое мероприятие по предупреждению угонов и краж мото- и велотранспорта, розыска похищенных номерных вещей. Об этом сообщают в ГИБДД.

Во время патрулирования автоинспекторы проверяют велосипеды на предмет нахождения в розыске.

«Просим велосипедистов с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудником ГИБДД», — заявили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД Петрозаводска стали часто штрафовать велосипедистов.