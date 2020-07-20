Инспекторы в районах Карелии возобновляют прием охотников

С 27 июля возобновляется прием граждан в районах республики для получения разрешения на добычу птиц, сообщили в Минприроды Карелии.
Приемы будет проходить при соблюдении мер предосторожности и наличии средств индивидуальной защиты (масок, перчаток).
Со списком адресов и телефонов инспекторов государственного охотничьего надзора можно ознакомиться здесь.
Ранее Минприроды сообщало, что с 24 июля начинается прием заявлений на добычу бурого медведя.
Заявления о предоставлении государственной услуги возможно подать следующими способами:
- в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при заполнении заявлений на портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия (uslugi.karelia.ru);
- лично заявителем или его уполномоченным лицом;
- по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения.
Принимать заявления будут в помещении Министерства (г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2/24) по предварительной записи по телефону 796-747.
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