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Инспекторы в районах Карелии возобновляют прием охотников

Новости. Общество
12:18, 21 Июля 2020
фото: © istockphoto.com
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С 27 июля возобновляется прием граждан в районах республики для получения разрешения на добычу птиц, сообщили в Минприроды Карелии.

Приемы будет проходить при соблюдении мер предосторожности и наличии средств индивидуальной защиты (масок, перчаток).

Со списком адресов и телефонов инспекторов государственного охотничьего надзора можно ознакомиться здесь.

Ранее Минприроды сообщало, что с 24 июля начинается прием заявлений на добычу бурого медведя.

Заявления о предоставлении государственной услуги возможно подать следующими способами:

- в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при заполнении заявлений на портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия (uslugi.karelia.ru);

- лично заявителем или его уполномоченным лицом;

- по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения.

Принимать заявления будут в помещении Министерства (г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2/24) по предварительной записи по телефону 796-747.

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