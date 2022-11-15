Интернет-мошенники под видом продажи холодильника лишили жителя Карелии крупной суммы

Житель Сортавальского района Карелии при заказе бытовой техники в сети потерял 37 тысяч рублей.

В полицию Сортавальского района поступило заявление от 39-летнего местного жителя. С его банковского счета незаконно списали деньги.

На днях мужчина через популярный маркетплейс решил купить холодильник стоимостью более 40 тысяч рублей. Он сделал заказ, затем через мессенджер с ним связался неизвестный, который представился менеджером по продажам. Он предложил покупателю скидку в размере нескольких тысяч рублей.



Чтобы её получить, требовалось переоформить заказ. Житель Карелии получил ссылку, куда требовалось ввести данные банковской карты и секретный код.



Как только он это сделал, с его счета списали 37 тысяч рублей. Ссылка на ресурс оказалась заблокирована, условия сделки не выполнены. Проводится полицейская проверка, пишет пресс-служба МВД Карелии.