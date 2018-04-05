Интернет-пользователи постят видео с горящим шоколадом, Роспотребнадзору пришлось провести проверку

Роспотребнадзор организовал проверку после многочисленных видеосообщений в соцсетях и мессенджерах о шоколаде, который подвергается процессам горения, что, по словам пользователей, якобы свидетельствует о его небезопасности.

"Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зафиксированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карели".