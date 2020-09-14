Интрига вокруг должности председателя Петросовета и секретаря городского отделения "Единой России" сохраняется

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук будет находиться под арестом до середины ноября.

Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство Следкома Карелии о продлении ареста председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку на два месяца. Это значит, что обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере глава депутатского корпуса карельской столицы как минимум до середины ноября будет находиться в следственном изоляторе.

Любопытно, что при этом Боднарчук формально сохраняет и свою должность в Петросовете, и одновременно остается политическим лидером петрозаводских единороссов. Интрига вокруг кресла председателя горсовета и статуса секретаря городского отделения "Единой России" сохраняется.

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