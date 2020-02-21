Инцидент на дороге с байкером из Карелии Мазовым показали на НТВ (ВИДЕО)

В телепрограмме "Главная дорога" на канале НТВ показали инцидент с главой карельского отделения клуба "Ночные волки", член Общественной палаты Карелии Геннадием Мазовым.

"Артём Чистяков с товарищем вступились за водителя, которого избивали несколько крепких парней. Возглавлял нападавших человек в Петрозаводске известный. Это глава местного отделения клуба "Ночные волки" и член Общественной палаты Карелии Геннадий Мазов. Звук выстрела его не испугал, байкер лишь сильнее рассвирепел, обрушился на парней и едва не отобрал оружие", - отмечается на сайте телекомпании.

Смотрите видео с 04.03.

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