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Инцидент на дороге с байкером из Карелии Мазовым показали на НТВ (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:28, 22 Февраля 2020
фото: YouTube
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В телепрограмме "Главная дорога" на канале НТВ показали инцидент с главой карельского отделения клуба "Ночные волки", член Общественной палаты Карелии Геннадием Мазовым.

"Артём Чистяков с товарищем вступились за водителя, которого избивали несколько крепких парней. Возглавлял нападавших человек в Петрозаводске известный. Это глава местного отделения клуба "Ночные волки" и член Общественной палаты Карелии Геннадий Мазов. Звук выстрела его не испугал, байкер лишь сильнее рассвирепел, обрушился на парней и едва не отобрал оружие", - отмечается на сайте телекомпании.

 Смотрите видео с 04.03.

Ранее  НТВ рассказало о судьбе детей, чья мать умерла в роддоме Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
banan
2020-02-22 14:00:51
Весьма мутная история опять. Кого, куда и за что одни били? Причем тут герои с огнестрелом? Где полиция? Почему при реальной угрозе в ногу а не в голову? Последнее кстати ни в коем случае не совет - а так некое воспоминание из художественного фильма 90х) И не призыв ни в коем случае.
новый
2020-02-22 13:49:07
Глубоко пофиг на водятловские разборки.
drug
2020-02-22 13:09:47
На фоне последних скандалов - складывается впечетление, что чиновники, депутаты, общественники являются преступниками, а в виду того, что им все сходит с рук - получается что ими руководят тоже преступники.
Вася
2020-02-22 13:03:51
Плач глубинного народа.
Яна
2020-02-22 12:09:48
Он и мня избил в 2009 году, и машину разбил
Изя
2020-02-22 11:47:37
Чему тут удивляться , местный кадр - общественник . В Карелии все такие депутаты , чинуши , общественники . Прогнило всё )) Чистить эту скверну надо , да некому :)
Гость
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