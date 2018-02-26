Инвалид из Петрозаводска избила в Москве пистолетом работника Большого театра

Петрозаводчанку взбесили кричащие дети работника театра, и она ударила отца семейства пистолетом по голове.

В Москве полиция задержала женщину, напавшую в Савеловском районе на работника Большого театра, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 15 февраля в полицию обратился москвич, работающий в Большом театре мастером сцены. Мужчина рассказал, что вместе с супругой и двумя детьми гулял на детской площадке во дворе дома в Мирском проезде.

"В какой-то момент из окна дома выглянули две незнакомые женщины, которые стали кричать на потерпевшего и оскорблять его семью, поскольку дети работника театра якобы громко кричали. Затем одна из женщин вышла из подъезда с пистолетом в руках. Она подошла к потерпевшему и ударила его пистолетом по лицу. После этого мужчина обратился в полицию", - пояснил источник.

В ходе розыска полицейские задержали 39-летнюю приезжую из Петрозаводска, инвалида третьей группы. Женщину изобличили в содеянном и возбудили в отношении нее уголовное дело о хулиганстве.

Фигурантка находится под подпиской о невыезде.