Инвалиду из Петрозаводска купили современный для общения

В октябре для петрозаводчанина купили техническое средство реабилитации – брайлевский дисплей, сообщили в Фонда соцстрахования по Карелии.

Гаджет приобрели для жителя Петрозаводска с одновременными нарушениями функций слуха и зрения.

Это уникальное портативное устройство сочетает в себе компактный и удобный корпус, 8-точечную клавиатуру с высоким быстродействием и удобную планировку управления с возможностью USB и Bluetooth подключения. Ввод и вывод информации осуществляется рельефно – точечным шрифтом Брайля. Буквы с такого дисплея читаются человеком "на ощупь", что делает возможным использование современной компьютерной техники и Интернета людьми с бисенсорными нарушениями. Ведь для них брайлевский дисплей – это единственный способ вести полноценную социальную жизнь: самостоятельно писать и посылать письма или СМС, работать, получать необходимую информацию.

С заявлениями на обеспечение ТСР необходимо обращаться в отделение Фонда по адресу ул. Красная, 49. Для удобства граждан прием заявлений осуществляется уполномоченными в районах республики. Можно также обратиться через МФЦ и Единый портал государственных и муниципальных услуг. В отделении Фонда работает "горячая линия" по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации: 79-10-33.