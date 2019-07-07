Инвестор, планирующий вложить в дата-центр в Надвоицах 8 млрд рублей, должник по налогам

Компания, которую правительство Карелии называет новым крупным инвестором, имеет в штате одного сотрудника и числится в реестре налоговых должников.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал соглашение о взаимодействии между правительством республики и обществом с ограниченной ответственностью "ДИСИЛЭБ" (DC Lab). Компания заявила о планах строительства на территории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" дата-центра для размещения серверного и сетевого оборудования и предоставления информационных услуг. Планируется, что инвестиционный проект в Надвоицах будет завершён к концу 2020 года. На первом этапе его реализации инвестиции составят около 8 млрд рублей.

Как выяснялось, ООО "ДИСИЛЭБ" (7735165643 ИНН) создана менее двух лет назад, но уже находится в реестре "Юридические лица, имеющие взыскиваемую судебными приставами задолженность по уплате налогов". В компании работает один человек. Госконтрактов у фирмы никогда не было и нет сейчас.

Кому правительство республики собралось предоставлять меры государственной поддержки в Надвоицах, читайте в материале "Столицы на Онего".