Инвестора ищут на проект рядом с ББК

Корпорация развития Карелии приглашает инвесторов для реализации проекта по освоению месторождения гранита "Тунгуда", которое находится рядом с Беломоро-Балтийского канала.

Участок расположен в 8 км к юго-западу от п. Летнереченский и в 3 км к западу от ББК. Месторождение имеет статус горного отвода, разработан и согласован технический проект, получено заключение госэкспертизы. Запасы месторождения составляют 13,8 млн. куб.м., возможен прирост до 25-30 млн. куб.м., информирует Корпорация.

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