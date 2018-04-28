IP-телефония поможет наладить эффективную коммуникацию с клиентами и сотрудниками

Еще не так давно привычным явлением даже в крупных компаниях являлись обычные аналоговые телефоны.

Однако они существенно ограничивали возможности бизнеса по мере его роста и развития. Решением этой проблемы стало появление современной IP-телефонии, которая позволяет создавать виртуальные номера, не привязанные к определенному адресу. Такой способ коммуникации имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналоговой системой:

- высокое качество связи;

- отсутствие привязки к офису, что позволяет легко переезжать, открывать представительства в других городах и регионах без потери номера;

- возможность легко добавить несколько дополнительных телефонных линий;

- отсутствие проблем со связью во время аварий на АТС;

- возможность настройки переадресации, автоматического перенабора номера, равномерного распределения звонков;

Благодаря функциональным возможностям IP-телефонии можно существенно повысить эффективность коммуникации не только с клиентами, но и внутри компании. При этом экономится рабочее время сотрудников, а значит - растет производительность их труда. Кроме того, благодаря интеллектуальной маршрутизации вызовов система позволяет выбрать наиболее экономный маршрут и достичь существенной экономии. Решается и проблема дорогостоящего роуминга, что актуально для компаний, ведущих работу с зарубежными контрагентами.

IP телефония для офиса также станет отличным помощником в деле повышения лояльности клиентов. Для этого можно использовать такие функции, как очередь ожидания, автоинформатор об очереди, автоматическая переадресация, голосовое сообщение и т.д. Кроме того, благодаря опции равномерного распределения звонков решается проблема нагрузки на менеджеров контакт-центра.

Стоит отметить, что внедрение этой технологии актуально не только для крупных компаний, но и для представителей малого и среднего бизнеса. Несмотря на необходимость определенных вложений в оборудование и обеспечение подключения к оператору IP-телефонии, окупаемость системы происходит очень быстро. При этом фирма получает современную и экономичную систему, которая обеспечит автоматизацию обработки звонков и поможет наладить коммуникацию между сотрудниками. К тому же, широкий функционал и возможности для масштабирования позволяют легко настраивать ее под потребности конкретной организации.

На правах рекламы