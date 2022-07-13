Ипотека по программе господдержки возможна со ставкой 6,5% для всех

Каждый клиент при покупке новостройки в строительной компании «Баренц Групп» может получить ипотечный кредит по ставке от 6,5% годовых.

Минимальный первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры, а кредит не превышать 6 млн. рублей. При этом никаких дополнительный условий нет.

Наглядно на цифрах: ежемесячный платеж при покупке:

- однокомнатной квартиры будет составлять от 19800 руб.,

- двухкомнатной квартиры от 23500 руб.,

- трехкомнатной квартиры от 26700 руб.

Компания Баренц Групп является одним из крупнейших застройщиков Карелии и готова работать с любым банком, который кредитует нашу республику.

Заявку на ипотеку можно подать непосредственно в компании через ипотечного брокера, который подберет самые лучшие условия. И даже если у вас нет официального трудоустройства, в «Баренц Групп» все равно помогут с оформлением ипотеки с господдержкой.

Для расчета ежемесячного платежа по вашим параметрам необходимо начать с выбора квартиры. Для этого позвоните по телефону 331-331 и запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж. В офисе компании вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

Период действия программы: Банк заключает кредитные договоры до 31.12.2022 Цель кредита: Покупка строящегося жилья у юрлица или в готовой новостройке у застройщика. Покупка или строительство дома с помощью юрлица или индивидуального предпринимателя. Построить дом можно самостоятельно. Ограничения: Кредит не предоставляется • на приобретение недвижимости на вторичном рынке; • на покупку апартаментов; •на рефинансирование действующей ипотеки Валюта кредита: Рубли РФ Мин. сумма кредита: 300 000 ₽ Макс. сумма кредита: 30 000 000 ₽ для кредитуемых объектов в Москве и области, Санкт-Петербурге и области; 15 000 000 ₽ – для кредитуемых объектов в других регионах; Не должна превышать 85% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог. Срок кредита: до 30 лет Первоначальный взнос: • От 15%; • От 30% для самозанятых. Обеспечение кредита: Для готового жилья: • Залог кредитуемого объекта; • Если залог кредитуемого объекта невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица. Для строящегося жилья: •Залог прав требования на строящееся жильё • Если залог прав требования невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица. Для строительства жилого дома: • На период строительства — залог другой недвижимости или поручительство физлица; • После строительства — залог жилого дома. Страхование: Страхование недвижимости — обязательно. Исключение — земельный участок. Страховать нужно от утраты, гибели и повреждений в пользу СберБанка на весь срок действия кредитного договора. Процентные ставки: Со всеми доп. скидками 6,7%. Требования к заёмщикам: Возраст на момент предоставления кредита • не менее 18 лет; • не менее 21 года, если цель кредита — рефинансирование или строительство жилого дома. Возраст на момент погашения кредита: 75 лет. Стаж работы: не менее 3 месяцев на текущем месте работы. Привлечение созаемщиков: Созаемщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчете кредита. Требования к созаемщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заемщику. Супруг(а) основного заемщика является созаемщиком в обязательном порядке (за исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ), вне зависимости от платежеспособности и возраста. Гражданство: Российская Федерация



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