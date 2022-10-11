Иран и Италия выступили поставщиками кормов для рыб в Карелию

В республику завезли несколько тонн кормов для рыб итальянского и иранского производства.

Как сообщили в Россельхознадзоре республики, в октябре в Карелию поступило 200 тонн кормов для рыб. Корма итальянского производства сотрудники управления проверили вместе с работниками таможни.

Кроме того, в Карелию прибыли 40 тонн кормов производства республики Иран, заказанные форелеводческим хозяйством.

На все партии были оформлены ветеринарные сертификаты, их допустили до места назначения.