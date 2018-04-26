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Новости. Политика
09:18, 26 Апреля 2018

Ирина Мирошник назвала условие гармоничного развития Петрозаводска

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поздравила депутатов со 100-летним юбилеем деятельности Петросовета.

Петрозаводский городской совет отмечает 100 лет с момента образования. На сайте городской администрации опубликовано поздравление главы города с юбилеем Петросовета. 

"Уважаемый Геннадий Павлович, депутаты Петросовета, петрозаводчане! От имени Администрации и от себя лично примите поздравления со столетним юбилеем деятельности представительного органа Петрозаводска", - сказано в тексте поздравления. 

Созданный в апреле 1918 года, за годы своего существования Петросовет внес значительный вклад в развитие Петрозаводска, отмечается в сообщении. За сто лет Петрозаводск претерпел большие изменения: город активно восстанавливался после Великой Отечественной войны, более чем в 10 раз увеличилось количество горожан, построены новые кварталы и социальные объекты городской инфраструктуры, изменился темп жизни, расширились границы городского округа. 

"Конструктивная, совместная работа исполнительной и представительной городской власти – необходимое условие гармоничного развития Петрозаводска в целом и каждого района города в отдельности", - считает Ирина Мирошник.

По ее словам, депутаты активно взаимодействуют с мэрией в таких вопросах, как: исполнение бюджета, развитие экономики и инвестиционной привлекательности, газификации и капитального ремонта жилых домов, развитие системы образовательных учреждений и городского транспорта и многим другим. 

"Администрации Петрозаводского городского округа и Петросовету еще многое предстоит сделать для улучшения качества жизни петрозаводчан, благоустройства нашего города, развития его как делового, туристического центра Республики Карелия. Уверена, что депутаты с честью справятся со всеми задачами, которые возлагают на них избиратели. Залог тому – богатый опыт предшественников, профессионализм и желание эффективно работать на благо любимого города! С праздником!" - отмечается в тексте поздравления.

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Комментарии

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анти
2018-04-26 10:29:20
gaudealis, вот здесь я как раз и не живу)) Перебирайтесь уже с помойки в город! Жаль мне вас за ваш вид из окна! На большее, видать, не наработали))
gaudealis
2018-04-26 10:57:10
анти, ваш переход к личным оскорблениям характеризует вас как личность малокультурную и невоспитанную.
На фотографии - не вид из моего окна, это район Зарека, где немало грязи, свалок и помоек (как, собственно, и в других частях Петрозаводска). У меня есть привычка много ходить по городу пешком, и при желании я мог бы сделать и выложить в сеть сотни и тысячи подобных снимков.
анти
2018-04-26 11:20:34
gaudealis, похвальна самокритика!)) Надысь, именно вы оскорбляли меня почем зря!)) Теперь у вас есть название этому явлению - "малокультурность и невоспитанность". Ай да, gaudealis, ай да сукин сын! (с) народное. Выкладывайте свои "тысячи"! Ждём!
User
2018-04-26 09:40:08
Непременное условие гармоничного развития - уйти в отставку всей камарильей.
prostor
2018-04-26 09:29:14
Город утопает в грязи, повторю, город утопает в грязи!
https://vk.com/dtpptz?z=video-35834663_456239337%2Fvideos-35834663%2Fpl_-35834663_-2
анти
2018-04-26 09:42:46
prostor, вы о каком городе? У нас в Петрозаводске чище, чем когда-либо. Не завидуйте!))
prostor
2018-04-26 10:08:52
анти, Вы розовые очки снимите и проанализируйте ситуацию, это экологическая бомба замедленного действия, рано или поздно за это придется заплатить Петрозаводчанам своим здоровьем. Кто-то уже платит, кто-то еще только стоит в очереди на оплату. Но вот здоровье нам уже никто не вернет.
анти
2018-04-26 10:34:17
goo, я - житель города, причем здесь Администрация???? Дороги, да, соглашусь! Но перегибать о грязи - увольте! Может, вам прибраться в своей квартире, подъезде, голове?
goo
2018-04-26 10:18:25
prostor, анти вероятно, муниципальный служащий без совести.
gaudealis
2018-04-26 10:08:36
У вас "чище" не потому ли, что помутнение от "Беленькой"?
goo
2018-04-26 09:23:52
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