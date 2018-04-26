Ирина Мирошник назвала условие гармоничного развития Петрозаводска

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поздравила депутатов со 100-летним юбилеем деятельности Петросовета.

Петрозаводский городской совет отмечает 100 лет с момента образования. На сайте городской администрации опубликовано поздравление главы города с юбилеем Петросовета.

"Уважаемый Геннадий Павлович, депутаты Петросовета, петрозаводчане! От имени Администрации и от себя лично примите поздравления со столетним юбилеем деятельности представительного органа Петрозаводска", - сказано в тексте поздравления.

Созданный в апреле 1918 года, за годы своего существования Петросовет внес значительный вклад в развитие Петрозаводска, отмечается в сообщении. За сто лет Петрозаводск претерпел большие изменения: город активно восстанавливался после Великой Отечественной войны, более чем в 10 раз увеличилось количество горожан, построены новые кварталы и социальные объекты городской инфраструктуры, изменился темп жизни, расширились границы городского округа.

"Конструктивная, совместная работа исполнительной и представительной городской власти – необходимое условие гармоничного развития Петрозаводска в целом и каждого района города в отдельности", - считает Ирина Мирошник.

По ее словам, депутаты активно взаимодействуют с мэрией в таких вопросах, как: исполнение бюджета, развитие экономики и инвестиционной привлекательности, газификации и капитального ремонта жилых домов, развитие системы образовательных учреждений и городского транспорта и многим другим.

"Администрации Петрозаводского городского округа и Петросовету еще многое предстоит сделать для улучшения качества жизни петрозаводчан, благоустройства нашего города, развития его как делового, туристического центра Республики Карелия. Уверена, что депутаты с честью справятся со всеми задачами, которые возлагают на них избиратели. Залог тому – богатый опыт предшественников, профессионализм и желание эффективно работать на благо любимого города! С праздником!" - отмечается в тексте поздравления.