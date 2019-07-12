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Новости. Политика
10:59, 12 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

Ирина Мирошник возглавила июньский медиарейтинг глав столиц Северо-Запада

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Глава Петрозаводска стала лидером июньского медиарейтинга среди первых лиц столиц Северо-Запада, сообщили в городской администрации.

Компания "Медиалогия" опубликовала очередной медиарейтинг глав столичных городов субъектов Северо-Западного федерального округа.

Первое место заняла Ирина Мирошник. В тройке также оказались первые лица Калининграда и Пскова.

Отмечается, что медиарейтинг, составленный специалистами независимой российской исследовательской компании в области СМИ "Медиалогия", демонстрирует состояние информационного поля вокруг мэров столиц СЗФО.

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Комментарии

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кир
2019-07-12 12:09:21
Синдром Гали. Навязчивое заболевание обнаружено в Карелии. :)
Американец
2019-07-12 11:40:40
ширшинцы нервно курят
zanoza
2019-07-12 11:54:25
Американец, а что им волноваться,
пусть едросы себя покажут в действии , а не в информационном поле!
Американец
2019-07-12 11:55:20
zanoza, так они и показывают. Дороги ремонтируют... а при твоей Гале только разборки и пиар
zanoza
2019-07-12 12:13:59
Американец, при федеральном финансировании и дурак сможет дороги делать!
zanoza
2019-07-12 11:21:07
Информационное поле есть, а реальных и нужных для города тел практически нет! Нам не в информационном поле нашего мэра жить, а в городской среде которая не отвечает безопасности нашего проживания!
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