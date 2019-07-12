Ирина Мирошник возглавила июньский медиарейтинг глав столиц Северо-Запада

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Глава Петрозаводска стала лидером июньского медиарейтинга среди первых лиц столиц Северо-Запада, сообщили в городской администрации.
Компания "Медиалогия" опубликовала очередной медиарейтинг глав столичных городов субъектов Северо-Западного федерального округа.
Первое место заняла Ирина Мирошник. В тройке также оказались первые лица Калининграда и Пскова.
Отмечается, что медиарейтинг, составленный специалистами независимой российской исследовательской компании в области СМИ "Медиалогия", демонстрирует состояние информационного поля вокруг мэров столиц СЗФО.
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