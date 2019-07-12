Ирина Мирошник возглавила июньский медиарейтинг глав столиц Северо-Запада

фото: "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска стала лидером июньского медиарейтинга среди первых лиц столиц Северо-Запада, сообщили в городской администрации.

Компания "Медиалогия" опубликовала очередной медиарейтинг глав столичных городов субъектов Северо-Западного федерального округа.

Первое место заняла Ирина Мирошник. В тройке также оказались первые лица Калининграда и Пскова.

Отмечается, что медиарейтинг, составленный специалистами независимой российской исследовательской компании в области СМИ "Медиалогия", демонстрирует состояние информационного поля вокруг мэров столиц СЗФО.