Мирошник рассказала, как власти Карелии и ФСБ предложили ей стать мэром

Допрошенная в качестве свидетеля в суде по делу Геннадия Боднарчука Ирина Мирошник рассказала, как заняла кресло мэра Петрозаводска.

Экс-градоначальница заявила, что предложение занять этот пост поступило ей от руководства республики и представителей спецслужб. При этом свидетель указала, что личных карьерных амбиций она изначально не испытывала, однако ее кандидатура просто оказалась наиболее подходящей.

«Сначала я была избрана исполняющей обязанности (мэра города — ред.) Петрозаводским городским советом в связи с тем, что по квалификационным требованиям, по классному чину из Петрозаводского городского совета я единственная соответствовала этим требованиям. То есть это была достаточно формальная процедура. Я стала исполнять обязанности, будучи уверенной, что это какой-то непродолжительный будет период. Но затем руководство республики и ФСБ сделали мне предложение продолжить эту деятельность, но, разумеется, в том случае, если Петрозаводский городской совет утвердит», — сообщила Ирина Мирошник подробности своего становления в должности мэра.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».