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Мирошник рассказала, как власти Карелии и ФСБ предложили ей стать мэром

Новости. Политика
11:48, 29 Января 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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Допрошенная в качестве свидетеля в суде по делу Геннадия Боднарчука Ирина Мирошник рассказала, как заняла кресло мэра Петрозаводска.

Экс-градоначальница заявила, что предложение занять этот пост поступило ей от руководства республики и представителей спецслужб. При этом свидетель указала, что личных карьерных амбиций она изначально не испытывала, однако ее кандидатура просто оказалась наиболее подходящей.

«Сначала я была избрана исполняющей обязанности (мэра города — ред.) Петрозаводским городским советом в связи с тем, что по квалификационным требованиям, по классному чину из Петрозаводского городского совета я единственная соответствовала этим требованиям. То есть это была достаточно формальная процедура. Я стала исполнять обязанности, будучи уверенной, что это какой-то непродолжительный будет период. Но затем руководство республики и ФСБ сделали мне предложение продолжить эту деятельность, но, разумеется, в том случае, если Петрозаводский городской совет утвердит», — сообщила Ирина Мирошник подробности своего становления в должности мэра.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

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Комментарии

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User
2022-01-29 12:41:24
Слила кураторов "самоуправления".
Гражданин
2022-01-29 12:06:01
....заявила, что предложение занять этот пост поступило ей от руководства республики и представителей спецслужб.
Про Худилайнена ясно, он с одной грядки с Геной. Они и выбрали говорящую голову без права принятия решений.
А вот про предложение от представителей спецслужб, вернее от руководства ФСБ - тут информация явно ей преувеличена.
Было решение отдельного лица.
А красивая отмазка - я не сама - меня заставили !
Ну и вопрос: и где все эти лица теперь ?
Изя
2022-01-29 12:16:33
Гражданин, может не ФСБ , а МИ 6 ???)))
Гражданин
2022-01-29 12:30:06
Изя, скорей всего :)
Все было направлено на развал нашего великого государства.
кир
2022-01-29 11:59:14
Простая девушка. :)
Гражданин
2022-01-29 12:07:03
кир, всегда работала в группе лиц.
Изя
2022-01-29 12:19:33
Гражданин, ...по предварительному сговору ))))
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