Ирина Мирошник заработала более 1,6 млн рублей в 2017 году

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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник в прошлом году заработала 1 млн 644тыс. 557 рублей 5 копеек.
Это следует из опубликованной на сайте мэрии декларации о доходах и имуществе.
Ее супруг в 2017 году заработал 3 млн 24 тыс. 184 рубля 55 копеек.
С собственности мэра находится квартира площадью 50,1 кв.м. и кладовая 4,1 кв.м.
У ее супруга есть 1/3 доли земельного участка в 1500 кв.м., и две квартиры 53,4 и 65,5 кв.м, а также автомобиль Skoda Octavia.
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