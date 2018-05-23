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Новости. Общество
06:40, 23 Мая 2018

Ирина Мирошник заработала более 1,6 млн рублей в 2017 году

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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник в прошлом году заработала 1 млн 644тыс. 557 рублей 5 копеек.

Это следует из опубликованной на сайте мэрии декларации о доходах и имуществе.

Ее супруг в 2017 году заработал 3 млн 24 тыс. 184 рубля 55 копеек.

С собственности мэра находится квартира площадью 50,1 кв.м. и кладовая 4,1 кв.м.

У ее супруга есть 1/3 доли земельного участка в 1500 кв.м., и две квартиры 53,4 и 65,5 кв.м, а также автомобиль Skoda Octavia.

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Комментарии

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dgin
2018-05-23 09:29:00
С такой колоссальной ответственностью это не большие деньги . В музее кижи и консерватории и карелиястате получают в два раза больше и не за что не отвечают . В правительстве толпа министров приставов получают в два раза больше , а толку нет .
Американец
2018-05-23 09:15:06
да какое ваше собачье дело, сочувствующие яблочникам и коммунистам?

Лучше сообщите, сколько молочница Ширшина заработала
Доктор Лень
2018-05-23 09:20:18
Какой-то инжбрумший "Американец"..
Navicom Navicom
2018-05-23 07:35:09
Очень маловато! Эта дама обычный чиновник, который ничем и ни за что персональной ответственности не несет, а при ней еще уйма работников с такими же зарплатами. Если ей платить больше, что изменится!!! Она найдет деньги на дороги и набережную? Свои личные заплатит?
Вова
2018-05-23 07:01:01
Журналисты, вот всё приходится за вас делать - в месяц то это какая зарплата? Что в неё входит? Просто декларацию за год каждый может посмотреть. А новость делать надо интересно.
Считаем:

1 664 557 руб. 05 коп. делим на 12 месяцев = 138 713 руб. 09 коп. в месяц.
Отнимаем подоходный налог 13%, получается на руки в месяц выходит 120 680 рублей 39 копеек. И это ведь с учётом северных, а также премий, надбавок за всякие там гостайны и прочие.
Как-то маловато. Директор всеми известного лицея получает примерно столько же.
Может, от этого у нас и песок, ямы, разваленная набережная...
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