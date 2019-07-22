Ирина Шейк показала соблазнительную фигуру в нижнем белье в стиле БДСМ

33-летняя Ирина Шейк порадовала поклонников провокационными кадрами.

Модель позировала для августовского номера испанской версии журнала Vogue, пишет "Космополитен".

В объективе дуэта итальянского и швейцарского fashion-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи модель предстала в откровенных образах. Она приняла раскованные позы в винтажном черном кабриолете.

Ирина прилегла на переднем сиденье автомобиля в черном белье и колготках с мелким принтом. Завершением "горячего" образа звезды стали черные туфли на высоком каблуке.