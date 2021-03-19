Ищущий любви житель Карелии решил сходить с девушкой в кино и лишился крупной суммы денег

В дежурную часть полиции Прионежского района Карелии обратился 27-летний житель одного из поселков с заявлением, что с его счета было незаконно списано около 33 тыс. рублей.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Как выяснилось, накануне заявитель просматривал в соцсети личные страницы девушек, желая познакомиться. С одной из них завязалась переписка, собеседница предложила встретиться и сходить в кино.

Молодой человек согласился и тут же получил ссылку на сайт неизвестного ему кинотеатра якобы для заказа и оплаты билетов. Не вникая в подробности, он ввел данные банковской карты, в том числе секретный код, и вскоре обнаружил, что с его счета списалось более 16 тыс. рублей. После этого ему пришло еще одно сообщение о том, что в системе произошел сбой и для отмены операции надо снова указать реквизиты карты. Как только молодой человек это сделал, сумма причиненного ущерба увеличилась вдвое.

В МВД разъяснили, чем они могут помочь потерпевшему.

"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По заявлению потерпевшего проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.