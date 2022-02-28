Житель Петрозаводска перепутал сайты и лишился крупной суммы денег

От более серьезных потерь его уберег банк, распознавший мошенничество, сообщили в МВД Карелии.

Житель Карелии, лишившийся денег при оформлении онлайн-заказа, обратился в полицию.

По его словам, он заказал на сайте популярного магазина цифровой и бытовой техники смартфон по выгодной цене. Мужчина ввел реквизиты карты, со счета было списано около 19 тысяч рублей, и тут появилось сообщение об ошибке. Житель повторил операцию, отправив в общей сложности около 38 тысяч рублей. На этом этапе банк, клиентом которого является заявитель, заблокировал его карту, распознав мошеннические операции.

Как выяснилось, сайт, где происходил заказ, был лишь внешне похож на официальный сайт магазина.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.