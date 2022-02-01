Прокуратура в Карелии заблокировала два сайта, торговавших аттестатами и дипломами

По иску прокуратуры Сортавалы заблокированы сайты, содержащие запрещенную к распространению информацию, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В результате проведенной прокуратурой Сортавалы проверки было выявлено два сайта, на которых в общем доступе содержались сведения о производстве и реализации дистанционным способом поддельных документов об образовании: аттестатов, дипломов, других документов.

В этой связи прокурор города обратился в Сортавальский городской суд с исками о признании указанной информации запрещенной к распространению и включении в реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено.

С учетом позиции прокурора суд пришел к выводу, что размещенные на сайтах сведения вводят в заблуждение неопределённый круг лиц о возможности и допустимости приобретения и использования документа об образовании за плату без прохождения соответствующего обучения и итоговой аттестации, побуждают граждан к совершению преступлений и способствуют их совершению.

Решениями Сортавальского городского суда исковые заявления прокурора удовлетворены, сайты заблокированы.