890x80
Реклама
В Карелии коронавирус унес жизни двух молодых женщин с пересаженными почками 2
01.02.2022 16:39
Главный гастроэнтеролог Карелии: Коронавирус превратился в большую гастроэнтерологическую проблему 1
01.02.2022 14:13

Прокуратура в Карелии заблокировала два сайта, торговавших аттестатами и дипломами

Новости. Криминал
07:00, 02 Февраля 2022
фото: © Григорий Сысоев / ТАСС

Новости партнеров

По иску прокуратуры Сортавалы заблокированы сайты, содержащие запрещенную к распространению информацию, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В результате проведенной прокуратурой Сортавалы проверки было выявлено два сайта, на которых в общем доступе содержались сведения о производстве и реализации дистанционным способом поддельных документов об образовании: аттестатов, дипломов, других документов.

В этой связи прокурор города обратился в Сортавальский городской суд с исками о признании указанной информации запрещенной к распространению и включении в реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено.

С учетом позиции прокурора суд пришел к выводу, что размещенные на сайтах сведения вводят в заблуждение неопределённый круг лиц о возможности и допустимости приобретения и использования документа об образовании за плату без прохождения соответствующего обучения и итоговой аттестации, побуждают граждан к совершению преступлений и способствуют их совершению.

Решениями Сортавальского городского суда исковые заявления прокурора удовлетворены, сайты заблокированы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
26.01.2022, 08:05
Одно из отделений Республиканской больницы в Карелии осталось без сотрудников - все заразились ковидом
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

31.01.2022 16:05
Обществоведение
Решающий гол 9
Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.
«Есть риск, что собственник продаст завод» 14
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2022 15:12
Без политики
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
Пациенты Офтальмологического центра Карелии получили возможность приобрести хорошее зрение навсегда с помощью мультифокальных хрусталиков.
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 14
20.01.2022 09:13
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»