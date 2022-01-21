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Искавшая подработку жительница Петрозаводска пострадала от мошенников

Новости. Криминал
18:00, 21 Января 2022
фото: © Fotolia/ olgavolodina

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Полицейские карельской столицы выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 51-летней горожанки, ставшей жертвой мошенников и лишившейся восьми с половиной тысяч рублей.

Как выяснилось, некоторое время назад женщина зарегистрировалась на сервисе по поиску сотрудников. По телефону ей позвонил якобы менеджер сайта и предложил подработку. Для трудоустройства женщине предложили зарегистрироваться в незнакомой ей электронной платежной системе и внести залог. Четко выполняя инструкции, она внесла деньги, а затем по видеосвязи продемонстрировала собеседнику данные для доступа к электронному кошельку.

В итоге заявительница потеряла свои деньги, а на связь с ней больше никто не выходил. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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