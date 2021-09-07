Испанский епископ-экзорцист отрекся от церкви ради любви с автором эротических романов

Самый молодой епископ Испании нарушил целибат и отказался от сана ради любимой женщины — автора эротических романов с сатанинскими сюжетами.

Практиковавший экзорцизм 52-летний епископ Хавьер Новелл отказался от сана ради романа с 38-летней Сильвией Кабальоль, психологом и автором эротических романов с сатанинскими сюжетами. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Sun.

Новелл получил сан епископа испанского города Сольсона в 40 лет, став самым молодым епископом Испании. Епископ выступал против абортов, однополых браков и эвтаназии. Известно, что он поддерживал независимость Каталонии. В конце августа священнослужитель отрекся от сана и уехал в Барселону. Вскоре выяснилось, что решение епископа связано с любимой женщиной, ради которой он нарушил целибат.

Испуганные коллеги Новелла посчитали, что в него вселились демоны, и начали молиться за епископа. Новелла пригласили принять участие в Епископальной конференции, чтобы обсудить его решение, но он наотрез отказался и заявил, что он не хочет ничего слышать ни о конференции, ни о епископах, ни о церкви.

По данным испанской газеты ABC, поступок Новелла дошел и до Папы Римского Франциска, и в Сольсону прибыл папский нунций, чтобы разобраться в случившемся.