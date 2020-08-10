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Исследование в Карелии показало перетекание рабочей силы из промышленности в сферу услуг

Новости. Общество
15:48, 11 Августа 2020
фото: кадр из фильма "Отель "Элеон"
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Промышленные предприятия Карелии постепенно сдают свои позиции в качестве главного потребителя рабочей силы и уступают их сфере услуг.

Об этом говорят результаты исследования рынка труда республике, проведенного Управлением труда и занятости Карелии при составлении прогноза потребности в кадрах на 2021-2025 годы.

"В производственной сфере по-прежнему доминирует отрасль "Обрабатывающие производства", но при этом наблюдается наличие межотраслевого перелива рабочей силы из производящих в обслуживающие отрасли, что объясняет рост и развитие сферы услуг и соответствует общероссийским тенденциям на рынке труда", - говорится в пояснительной записке к документу.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-08-11 16:55:23
Что это за бред ? Уже перетекать не откуда и нечему , все развалили ))) :)
Гость
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