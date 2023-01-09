Истории успеха. ФрешБерри

Центр поддержки экспорта рассказывает истории успеха карельских компаний.

ООО «Фрешберри» — динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на заготовке и очистке дикорастущих ягод, грибов, лекарственных дикорастущих и культивированных трав и березового сока.

Ежегодно компания «Фрешберри» заготавливает от 4000 тонн дикорастущих ягод. С каждым годом компания увеличивает объемы заготовки. В течение сезона более 100 человек заняты на производстве, 50% из них — сезонные работники. Ассортимент продукции «Фрешберри» разнообразен, в нем дикорастущие ягоды: кроме морошки и клюквы, еще черника и брусника.

«Мы образовались в 2019 году, при этом мы очень динамично развиваемся, удваивая объемы закупа и продаж нашей продукции с каждым годом. Компания за этот период времени успела построить собственный завод по заморозке и переработке ягоды. Несколько производственных мощностей используется по переработке, а именно шоковая заморозка ягоды, и дополнительные мощности хранения», — рассказал директор по развитию ООО «Фрешберри» Владимир Алексеевич Романчук.

При поддержке Центра поддержки экспорта Республики Карелия компания «Фрешберри» в 2022 году заключила экспортный контракт с партнерами из Финляндии, Эстонии, Китая на сумму более 1 миллиона долларов.

ООО «Фрешберри» в 2022 году воспользовалось такими услугами Центра поддержки экспорта, как поиск иностранных покупателей, экспертиза экспортного контракта, создание сайта на английском языке. При поддержке ЦПЭ Республики Карелия ООО «Фрешберри» участвовало в международной бизнес-миссии в Республику Казахстан и в международной выставке ПРОДЭКСПО-2022.

На региональном этапе конкурса «Экспортер года» в номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» компания была удостоена второго места.

На окружном этапе конкурса «Экспортер года» среди компаний Северо-Западного Федерального округа ООО «Фрешберри» заняло 2 место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса» среди МСП.

Напомним, подробнее узнать об услугах Центра поддержки экспорта Республики Карелия можно на сайте export10.ru и по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, офис 2.