«История о благородном волке»: глава Карелии рассказал о своем лучшем отдыхе

Артур Парфенчиков порекомендовал интересную книгу для семейного чтения, а также поинтересовался мнением подписчиков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал. Что для него является лучшим отдыхом после тяжелого рабочего дня. Оказывается, это — чтение.

«Сейчас читаю роман Джеймса Кервуда „Казан“. Это история о благородном волке, в жилах которого кровь свободолюбивого хищника смешалась с кровью преданной собаки. Интересно и то, как автор уникально чувствует и рисует неповторимую природу Севера. Рекомендую, в том числе для семейного чтения», — написал глава региона.

Заодно Артур Парфенчиков попросил своих подписчиков посоветовать хорошую книгу.