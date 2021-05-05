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Историю бизнеса в Карелии сделают темой для музейной экскурсии

Новости. Культура
13:46, 06 Мая 2021
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Сотрудники музеев Карелии проведут виртуальную экскурсию, посвященную истории карельского предпринимательства и филантропии.

Об этом сообщили в пресс-службе музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Москвы, который стал инициатором проекта «Путешествие по России предпринимательской. Северный маршрут».

«Зрителям расскажут об истории карельского предпринимательства и филантропии, познакомят с теми, кто внес большой вклад в развитие промышленности, архитектуры, образования, науки и культуры региона», — говорится в сообщении.

Экскурсия будет посвящена, в том числе, жизни и деятельности Марка Пименова, представителя вепсского народа, прошедшего путь от крестьянина до петербургского купца 1-й гильдии. Также зрителей познакомят с деятельностью поморского купца М. П. Беляева и историей создания Сорокских лесозаводов, работавших на территории современного Беломорского района.

Виртуальная экскурсия начнется 7 мая в 12:00 и продлится 1 час. 

«Путешествия по России предпринимательской» — проект московского Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Цикл виртуальных путешествий по России ставит своей целью знакомство с наследием дореволюционных предпринимателей регионов. Для этого проводятся прямые телемосты с представителями музеев, занимающихся его сохранением и популяризацией.

 

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Комментарии

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театральный критик
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Олонецкого и поморского купечества. 100 - летие Карелии отпраздновали, расслабьтесь
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