Историю бизнеса в Карелии сделают темой для музейной экскурсии

Сотрудники музеев Карелии проведут виртуальную экскурсию, посвященную истории карельского предпринимательства и филантропии.

Об этом сообщили в пресс-службе музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Москвы, который стал инициатором проекта «Путешествие по России предпринимательской. Северный маршрут».

«Зрителям расскажут об истории карельского предпринимательства и филантропии, познакомят с теми, кто внес большой вклад в развитие промышленности, архитектуры, образования, науки и культуры региона», — говорится в сообщении.

Экскурсия будет посвящена, в том числе, жизни и деятельности Марка Пименова, представителя вепсского народа, прошедшего путь от крестьянина до петербургского купца 1-й гильдии. Также зрителей познакомят с деятельностью поморского купца М. П. Беляева и историей создания Сорокских лесозаводов, работавших на территории современного Беломорского района.

Виртуальная экскурсия начнется 7 мая в 12:00 и продлится 1 час.

«Путешествия по России предпринимательской» — проект московского Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Цикл виртуальных путешествий по России ставит своей целью знакомство с наследием дореволюционных предпринимателей регионов. Для этого проводятся прямые телемосты с представителями музеев, занимающихся его сохранением и популяризацией.