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Новости. Общество
15:37, 07 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

Историк Килин: СССР первым нанес удар по Финляндии в 1941 году

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В Петрозаводском университете открылась историческая конференция, посвященная 75-летию освобождения Карелии.

В июне 1941 года Советский Союз первым нанес удар по территории Финляндии. Об этом заявил профессор Петрозаводского государственного университета Юрий Килин, выступая с докладом на исторической конференции "Карелия в годы Второй мировой войны", которая открылась 7 июня в республиканской столице. Доклад Килина был посвящен Карельскому фронту, и доктор исторических наук особо остановился на вступлении Финляндии в войну против СССР.  

"22 июня финская армия была мобилизована, которая действовала вместе с немецкими частями на севере, но ждали удобного политического момента, - рассказал на конференции профессор Килин.  - Гитлер оговорился, когда выступал 22 июня. Он упомянул и Финляндию в качестве тех союзников, которые участвуют в войне. Для финнов это было очень серьезное дипломатическое поражение. Нервы у советского руководства не выдержали, и 25 июня военно-воздушные силы нанесли удары по немецким целям в Финляндии. Удары неудачные в целом, и это дало повод Финляндии объявить состояние войны, представ в качестве жертвы, а не инициатора нападения. Дипломатически СССР проиграл. Можно было потерпеть несколько дней, финны пошли бы в атаку, но не хватило дипломатического терпения".

Как отметил Юрий Килин, целью финнов в этой войне было создание Великой Финляндии, а не только возвращение территорий, утраченных во время Зимней войны с Советским Союзом 1939-1940 гг. Однако Финляндии не хватило своих сил и средств для достижения этой цели, как, впрочем, и СССР не располагал достаточным количеством войск для того, чтобы в 1944 году развивать наступление в глубь финской территории с тем, чтобы добиться полной и безоговорчной капитуляции воюющей страны. Тем не менее, по словам Килина, политическая цель была достигнута, и в сентябре 1944 года Финляндия прекратила военные действия против Советского Союза.


На открытии конференции. Фото: Валерий Поташов

Историческая конференция в Петрозаводском государственном университете посвящена 75-летию освобождения Карелии и является частью большого научного проекта, приуроченного к столетию создания республики, которое будет отмечаться в 2020 году. Как сообщил на открытии конференции директор Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ Сергей Веригин, сво своими докладами на этой встрече выступят более 60 исследователей из Карелии, Мурманска, Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы и Финляндии.    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Lana
2019-06-07 16:48:53
Какая разница кто первый нанес удар. Гитлер напал 22 июня 1941 г. на СССР без обьявления войны. О какой дипломатии идет речь?! Когда пушки гремят музы молчат. А упреждающий удар 25 июня вполне логичен в той ситуации.
Американец
2019-06-07 16:38:34
и вот этот ...... учит подрастающее поколение, так он еще их научит тому, что СССР это ужас, а Америка и Лондон - это оплот мира и счастья.
Позорно слышать
Lana
2019-06-07 16:49:36
Американец,

Респект!!!
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