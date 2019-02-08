Италия собирается претендовать на проведение Евро-2028 на своей территории

Футбол – это по-прежнему самый популярный и продаваемый вид спорта. Именно поэтому многие страны стремятся привлечь на свою территорию его фанатов.

Италия собирается подать заявку на проведение чемпионата Евро-2028 на её территории. Президент Федерации футбола этой страны - Габриэле Гравина считает, что у государства имеется всё необходимо для качественной организации мероприятия. Он предполагает, что Евро-2028 в Италии – это не мечта или мысль, а аргументированная и обоснованная идея, которая включена в программу.

Габриэле Гравина уверен в том, что проект очень нужен стране, поскольку он способен вызвать энтузиазм и помочь в разы улучшить спортивную инфраструктуру, которая на данный момент находится не в самом лучшем состоянии. Президент Федерации футбола Италии искренне надеется, что УЕФА положительным образом отреагирует на заявку со стороны Италии и сделает правильный выбор. ТОП обзоров спортивных блогеров на сайте www.sportclub.ru.

Стоит сказать, что далеко не все страны разделяют такое мнение. Многие стремятся привлечь внимание представителей УЕФА, а другие предполагают, что чемпионат – это крайне затратное мероприятие, которое способно негативным образом отразиться на экономике страны. Однако когда речь идёт об УЕФА, подразумевается не только прибыль, но и фактор престижа.

В страну приезжает много туристов и имидж таковой на мировой арене может кардинально изменится, если гостям будет организован достойный приём. Однако при грамотном подходе принимающая страна вполне может рассчитывать на прибыль от рекламы, продажи билетов и различной футбольной атрибутики, а также телевизионных трансляций. Сотрудничество с ФИФА вполне может быть взаимовыгодным.

Эксперты и специалисты говорят о том, что чемпионат способен сплотить людей одной национальности и объединить их для достижения общей цели. Не меньшую роль стоит уделять долговременным последствиям, хотя они могут быть заметны далеко не сразу. Таковые довольно сложно измерить в процентах ВВП, но они действительно есть. Поэтому велика вероятность, что надежды Италии оправдаются при верном подходе к задаче.

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