Иван Мурсалимов — кандидат в депутаты Законодательного собрания Республики Карелия седьмого созыва

Иван Мурсалимов идет на выборы депутата ЗС РК 7 созыва по Суоярвскому, Муезерскому и Питкярантскому району.

Иван Мурсалимов родился 12 июля 1986 года. Окончил Суоярвскую среднюю школу. В 2004 году получил диплом Профессионального училища № 1 г. Суоярви по специальности «Мастер столярного и мебельного производства».

В 2004–2006 году проходил срочную воинскую службу в ВВС «Центр беспилотных авиационных комплексов боевого применения». После армии, в 2007 году, прошёл курсы подготовки помощника машиниста тепловоза, в 2010- курсы подготовки машиниста тепловоза.

В 2017 году получил диплом «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I» по специальности «Техническая эксплуатация железных дорог».

На сегодняшний день работает машинистом тепловоза в Эксплуатационном локомотивном депо г. Суоярви, является студентом «Российской академии народного хозяйства и государственной службы» по направлению «Эффективное государственное и муниципальное управление».

«Уважаемые Земляки! Мы живём в одной стране, в одном регионе, все мы заинтересованы, чтобы наша с вами жизнь наконец-то изменилась к лучшему. Только вместе мы можем изменить наше будущее, чтобы наши дети могли получать достойное образование и качественное медобслуживание, у людей была работа с достойной зарплатой, старики не побирались из-за мизерной пенсии, на улицах наших городов было безопасно. Я знаю, что все Вы устали от пустых обещаний, но я приложу максимум усилий для того, чтобы мы зажили достойной жизнью, которую давно заслуживаем!» — говорит Иван.

Заказчик и изготовитель: Заказчик: Избирательное объединение «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России». Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» со специального избирательного счета № 40704810325000000042. Дата изготовления: 14.09.2021; Дата публикации: 15.09.2021. Тираж 1 экз.