890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
Карельские хирурги спасли пострадавших в страшной аварии под Петрозаводском 7
Сегодня 12:02
ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" выходят из Европейского вещательного союза 12
26.02.2022 20:35
«Скорая» застряла в снегу на улице поселка в Карелии (ВИДЕО) 6
Сегодня 12:41

«Из глубины веков»: семья лыжников победила в голосовании на звание фирменного знака Карелии

Новости. Общество
16:32, 27 Февраля 2022

Новости партнеров

Глава Карелии рассказал о выборе логотипа республики.

Древнейшее в мире изображение лыжников стало фирменным знаком Карелии. Об этом на своей странице в соцсети рассказал Артур Парфенчиков.

«Идея создать такой знак родилась три года назад. Изображение позаимствовали у Беломорских петроглифов — нашего археологического памятника в Залавруге, возраст которого более 5 тысяч лет. Было несколько вариантов дизайна. Провели голосование — победила семья лыжников», — рассказал о выборе логотипа глава региона.

Теперь, по словам Артура Парфенчикова, это официально зарегистрированный логотип можно использовать, в том числе в рамках гражданско-правовых контрактов, на спортивных и туристических мероприятиях, сувенирах.

«Новому бренду мы дали название „Из глубины веков“. Мне нравится, а вам?», — спросил своих подписчиков Глава Карелии.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-27 17:54:14
Достали уже с зайцами на скалах. Больные люди как офф.
Милки Вэй
2022-02-27 17:34:18
Символ плодородия не рассматривается?
Teaтральный критик
2022-02-27 16:59:52
Человечество на марс стремится. А этот зайцами на скалах восхищается
экcперд
2022-02-27 16:53:37
Назад в пещеры ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц

Аналитика

25.02.2022 10:15
Обществоведение
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
Новую энергомагистраль, которая проходит по территории Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области, возвели в сжатые сроки.
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 12
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 5
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 8
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»