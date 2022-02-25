«Из глубины веков»: семья лыжников победила в голосовании на звание фирменного знака Карелии

Глава Карелии рассказал о выборе логотипа республики.

Древнейшее в мире изображение лыжников стало фирменным знаком Карелии. Об этом на своей странице в соцсети рассказал Артур Парфенчиков.

«Идея создать такой знак родилась три года назад. Изображение позаимствовали у Беломорских петроглифов — нашего археологического памятника в Залавруге, возраст которого более 5 тысяч лет. Было несколько вариантов дизайна. Провели голосование — победила семья лыжников», — рассказал о выборе логотипа глава региона.

Теперь, по словам Артура Парфенчикова, это официально зарегистрированный логотип можно использовать, в том числе в рамках гражданско-правовых контрактов, на спортивных и туристических мероприятиях, сувенирах.

«Новому бренду мы дали название „Из глубины веков“. Мне нравится, а вам?», — спросил своих подписчиков Глава Карелии.