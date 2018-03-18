Избирательный участок впервые открыт на острове Кижи

Проголосовать на избирательном участке могут работники музея-заповедника и туристы, которые сейчас находятся на острове.

На острове Кижи впервые на выборах Президента РФ открыт избирательный участок. Ранее, на предыдущих выборах, здесь было организовано досрочное голосование.

На острове нет жителей, которые там прописаны, но есть работники музея-заповедника Кижи и туристы. Ежедневно на острове трудятся по 40-50 человек, также там работают сотрудники Росгвардии и МЧС, которые смогут воспользоваться возможностью проголосовать на открытом избирательном участке.

Всего в список избирателей внесено 78 человек. Для того, чтобы проголосовать по месту нахождения, они должны были оформить специальное заявление с защитной маркой в своем избирательном участке по месту регистрации или заранее подать заявление через портал Госуслуг, отделы МФЦ, в территориальных или участковых избиркомах. По данным пресс-службы музея Кижи, остров зимой ежедневно посещают 200-300 туристов.