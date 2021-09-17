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Шесть избирательных участков работают в местах временного пребывания граждан в Карелии

Новости. Политика
11:02, 18 Сентября 2021
фото: ЦИК Карелии

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Участки открыты в медучреждениях, на ж/д вокзале и на острове Кижи.

В Карелии на выборах в Госдуму и Заксобрание Карелии открыты 6 избирательных участков в местах временного пребывания граждан, из них 4 – в медучреждениях, по одному – на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи.

Как рассказали в ЦИК РК, на острове Кижи голосуют по месту пребывания 100 человек. Это работники Росгвардии, сотрудники МЧС и музея-заповедника "Кижи".

В первый день голосования, 17 сентября, проголосовало более половины. Сегодня - во второй день - голосование на острове Кижи продолжится. К работникам, обслуживающим остров, подключатся учащиеся учебного центра по реставрации, которые приезжают на Кижи на практику.

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