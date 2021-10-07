Избран председатель горсовета Петрозаводска

Городской совет Петрозаводска сегодня избрал своего председателя.

На рассмотрение депутатов были представлены две кандидатуры: Надежда Дрейзис (Единая Россия) и Галина Васильева (КПРФ).

За Дрейзис проголосовали 18 депутатов, за Васильеву - 7.

Надежда Ильнуровна Дрейзис в 2002 году окончила медицинский факультет Петрозаводского государственного университета по специальности «Педиатрия».

Работала врачом-педиатром в Детской республиканской больнице и Специализированном доме ребенка, с 2006 года — врачом-неврологом Городской детской поликлиники № 1, а затем заведующей дошкольно-школьным отделением.

В октябре 2017 года Надежда Дрейзис была назначена руководителем Городской детской поликлиники № 1.