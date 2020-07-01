Избранного главу Сортавалы "удалили в отставку" (ВИДЕО)

Руководитель муниципального образования Сергей Крупин не позволил депутату горсовета Олегу Белову, назначенному временно исполняющим обязанности главы города, занять свой кабинет.

Городской совет Сортавалы принял днем 2 июля решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

Как сообщил "Столице на Онего" руководитель регионального отделения "Справедливой России" Ройне Изюмов, который находится сейчас на месте событий, сразу после своего назначения Олег Белов попытался войти в кабинет главы города, где в тот момент находился действующий руководитель муниципалитета Сергей Крупин. Избранный глава отказался покинуть свой кабинет.

В здание администрации была вызвана полиция. Ее сотрудникам пришлось выводить депутата Олега Белова из кабинета главы города.