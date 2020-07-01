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Избранного главу Сортавалы "удалили в отставку" (ВИДЕО)

Новости. Политика
16:16, 02 Июля 2020
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Руководитель муниципального образования Сергей Крупин не позволил депутату горсовета Олегу Белову, назначенному временно исполняющим обязанности главы города, занять свой кабинет.

Городской совет Сортавалы принял днем 2 июля решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

Как сообщил "Столице на Онего" руководитель регионального отделения "Справедливой России" Ройне Изюмов, который находится сейчас на месте событий, сразу после своего назначения Олег Белов попытался войти в кабинет главы города, где в тот момент находился действующий руководитель муниципалитета Сергей Крупин. Избранный глава отказался покинуть свой кабинет. 

В здание администрации была вызвана полиция. Ее сотрудникам пришлось выводить депутата Олега Белова из кабинета главы города.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-02 16:34:27
Не выдворить, а вышвырнуть. На биржу труда шагом марш ! Делать то хоть чего умеет руками ? Небось всю жизнь по-легкому не напрягаясь.
zanoza
2020-07-02 16:41:11
новый, ты что ли перенапрягся и что-то умеешь делать кроме как глупости выдавать одну за другой :)
zanoza
2020-07-02 16:23:08
Назначенный хотел занять кабинет Избранного, но полиция правильно определила кого нужно "удалить" :) Это в какой демократической стране такое возможно? Всё что происходит в Сортавале, это смута организованная региональной властью. Мы скатываемся в каменный век, так и до порки кнутом может дойти.
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