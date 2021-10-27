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ИЖС в Карелии резко выросло в 2021 году на фоне сокращения многоквартирных новостроек

Новости. Общество
15:46, 27 Октября 2021
фото: © Виктор Клюшкин / ТАСС

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Индивидуальное жилищное строительство в Карелии за январь–сентябрь 2021 года выросло на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Населением за свой счёт и с помощью кредитов было построено 1066 домов общей площадью 110,4 тыс. кв. метров. Удельный вес индивидуального жилищного строительства в общем объёме ввода жилья по республике составил 60,9%.

Вместе с тем, на 10% сократилось количество введенных в эксплуатацию квартир в многоквартирных домах.

В целом за 9 месяцев в Карелии было построено 181,5 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что на 2,7%меньше, чем за соответствующий период 2020 года.

Объём сданного в эксплуатацию жилья увеличился в Костомукше, Беломорском, Кемском, Медвежьегорском, Муезерском, Питкярантском, Прионежском, Пудожском, Сегежском и Суоярвском муниципальных районах.

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