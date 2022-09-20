Изящные косули пообедали в национальном парке Карелии (ВИДЕО)

Пара косуль попала в фотоловушку в национальном парке «Паанаярви».
В официальном паблике нацпарка опубликовали видео с оленями.
«Пара золотисто-рыжих изящных оленей кормятся травой и мелкими кустарничками, не забывая держать ухо востро», - комментируют видео, предоставленное отделом охраны парка, в паблике.
Ранее олень-бык попался в фотоловушку в заповеднике «Костомукшский».
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