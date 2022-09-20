Важный олень в одиночку бродит по заповеднику в Карелии (ВИДЕО)

Олень-бык попался в фотоловушку в заповеднике «Костомукшский».
В паблике заповедника выложили видео с важным обитателем леса — оленем.
«Пока не начался осенний гон, олени-быки держатся поодиночке, степенно бродят по лесу. Очень скоро вокруг них начнут собираться гаремные группы из важенок — самок оленя, закипит „социальная“ жизнь», — комментируют видео в «Костомукшском».
Ранее сообщалось, лиса попала в кадр скрытой камеры в заповеднике Карелии.
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