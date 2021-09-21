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Изменились условия ипотеки и рефинансирования в Сбербанке

Новости. Общество
16:39, 01 Октября 2021
фото: © Петр Ковалев / ТАСС

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Сбербанк с 1 октября поднял базовые ставки по ипотечным кредитам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные банка.

Повышение составило 0,4 процентного пункта. В частности, ставка на покупку квартиры в новостройке выросла до 8,4 процента годовых, а на вторичном рынке — с 8,1 до 8,5 процента. Молодые семьи могут получить ипотеку для приобретения жилья на вторичном рынке под 8,1 процента вместо прежних 7,7.

Повысилась ставка и на рефинансирование ипотеки другого банка — его теперь можно оформить под 8,2 процента (раньше было 7,9).

Кредиты по таким ставкам будут выдавать при наличии зарплатной карты Сбербанка, первоначального взноса от 20 процентов стоимости квартиры, страхования жизни и жилья, а также электронной регистрации сделки. При этом покупать жилье заемщик должен на сайте сервиса «ДомКлик», иначе ставка вырастет на 0,3 процентного пункта.

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