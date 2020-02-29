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Изменилось расписание автобусов пригородного и междугороднего сообщения из Петрозаводска

Новости. Общество
15:50, 01 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Со 2 марта изменилось расписание автобусов пригородного и междугороднего сообщения.

Отменяется рейс маршрута № 118 "Петрозаводск – Падозеро 33 км",  отправлением с автовокзала Петрозаводска в 6.30, сообщили на сайте "Петрозаводск транспортный".

Вводится рейс маршрута № 622 "Петрозаводск – Эссойла", отправлением с автовокзала Петрозаводска в 13.15 и 17.00 ежедневно (из Эссойлы в 15.00 и 18.30).

Вводится рейс маршрута № 622А "Петрозаводск – Эссойла через Сяпсю", отправлением с автовокзала гПетрозаводска в 5.30 по будням (из Эссойлы в 7.00) и в 7.30 по субботам и воскресеньям (из Эссойлы в 9.00).

Рейс № 622A из Сяпси в 6.40 (по будням) и 8.40 (по субботам и воскресеньям) будет отправлятся только при следовании из Петрозаводска в прямом направлении.

Напомним, в Карелии изменится стоимость проезда в пригородных автобусах.

 

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