Изменилось расписание пригородных автобусов из Петрозаводска

Автовокзал Петрозаводска поменял расписание пригородных автобусов.

С 30 января вносятся изменения в расписание автобусов, в частности, до станции Шуйская, сообщили в «Карелавтотрансе».



- № 120В «Петрозаводск - ст. Шуйская через Низовье, Верховье» будет отправляться из Петрозаводска в 06.25 (был в 06.30), а из Шуйской в 07.20 (был в 07.35);



- № 120Н «Петрозаводск - ст. Шуйская через Низовье» будет выезжать из карельской столицы в 15.20 (был в 15.30), а обратно - в 16.15 (был в 16.30);



- № 138 «Петрозаводск - Спасская Губа через Кончезеро» будет отправляться из Петрозаводска в 14.25 (был в 14.00), а обратно из Спасской Губы - в 16.10 (был в 15.45).