Изменился маршрут пригородного маршрута в Петрозаводске

Пригородный автобус на Орзегу вновь изменил маршрут.

Как сообщили в паблике Автовокзала Петрозаводска, в связи ухудшением погодных условий в маршрут движения автобуса № 127 «Петрозаводск–Орзега» вносятся временные изменения.

Теперь пассажирские автобусы будут двигаться до станции Орзега.

Ранее этот же маршрут был отменен из-за подтопления дороги под железнодорожным мостом.