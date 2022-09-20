Изменился маршрут пригородного маршрута в Петрозаводске

Пригородный автобус на Орзегу вновь изменил маршрут.
Как сообщили в паблике Автовокзала Петрозаводска, в связи ухудшением погодных условий в маршрут движения автобуса № 127 «Петрозаводск–Орзега» вносятся временные изменения.
Теперь пассажирские автобусы будут двигаться до станции Орзега.
Ранее этот же маршрут был отменен из-за подтопления дороги под железнодорожным мостом.
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