Изменен маршрут автобуса из Петрозаводска в Орзегу из-за подтопления дороги

Автовокзал Петрозаводска предупредил о временных изменениях в маршруте движения автобуса «Петрозаводск–Орзега».

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, в связи с ухудшением погодных условий в маршрут движения № 127 «Петрозаводск—Орзега» вносятся временные изменения. С сегодняшнего дня пассажирские автобусы будут двигаться до станции Орзега.

Ранее сообщалось, дожди привели к разливу реки в районе железнодорожной станции Орзега. Вода перекрыла одну из дорог, которая проходит под железнодорожным мостом. В результате возникли трудности с подъездом к станции.