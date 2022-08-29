Изменен маршрут автобуса из Петрозаводска в Орзегу из-за подтопления дороги

Автовокзал Петрозаводска предупредил о временных изменениях в маршруте движения автобуса «Петрозаводск–Орзега».
Как сообщается в официальном паблике автовокзала, в связи с ухудшением погодных условий в маршрут движения № 127 «Петрозаводск—Орзега» вносятся временные изменения. С сегодняшнего дня пассажирские автобусы будут двигаться до станции Орзега.
Ранее сообщалось, дожди привели к разливу реки в районе железнодорожной станции Орзега. Вода перекрыла одну из дорог, которая проходит под железнодорожным мостом. В результате возникли трудности с подъездом к станции.
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