Изменится правило проезда на дорожной развязке трассы «Кола» под Петрозаводском

Знаки приоритета будут изменены на транспортной развязке, где трасса «Кола» пересекается с дорогой к поселку Шуя.

Об этом сообщили в министерстве транспорта Карелии.

С 1 августа приоритетом будут пользоваться водители, которые едут мимо развязки по трассе «Кола» в сторону Петрозаводска. Они будут обязаны пропустить автомобили, выезжающие со стороны Шуи.

Как пояснили в Минтрансе такое решение принято после изучения уровня интенсивности движения на этих участках.