Изувеченная мужем россиянка устроила фотосессию с Тиграном

Кот Тигран вместе со своей очаровательной хозяйкой стал героем стильной фотосессии.

Маргарита Грачева после зверских издевательств мужа начала жизнь с чистого листа. Брюнетка воспитывает двоих детей и заботится о своем бенгальском коте, пишет Cosmopolitan.

Домашний любимец Маргариты стал звездой Сети.

"Мой любимый пятнистый друг Ти. Фотографировать Тиграна – очень сложное занятие. Пока я бегала за Ти, то думала, что надо было заводить рыбок", – пошутила в Instagram брюнетка.

Недавно Маргарита снова обрела женское счастье. Брюнетка рассказала о том, что приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Будущего мужа она пока скрывает.

Этот брак станет для Риты вторым. Ее бывший муж оказался тираном. Мужчина из ревности отрубил девушке кисти рук. Московскому микрохирургу удалось буквально по частям собрать левую руку Маргариты, а правую пришлось заменить протезом.