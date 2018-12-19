Известная модель выложила фото в прозрачном платье

Ким Кардашьян поделилась в своем Instagram-аккаунте снимком в наряде от российского дизайнера.

На снимке 38-летняя Кардашьян позирует в белом прозрачном платье ручной работы. Оно открывает грудь и ноги его обладательницы.



Instagram

Пользователям соцсети очень понравился наряд Кардашьян, пишет "Дни.ру". Поклонники засыпали модель комплиментами. За 12 часов пост собрал более 3,7 миллиона лайков.