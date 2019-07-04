Известная модель выложила обнаженные снимки с отдыха

Американская модель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенными фотографиями.

Снимки появились в ее Instagram-аккаунте модели.

На одном из них запечатлен фрагмент полностью обнаженного тела 28-летней модели в бассейне. На загорелой коже виден белый след от бикини, на котором она отметила свой собственный бренд нижнего белья и купальников. За четыре часа этот пост собрал около 1,5 миллиона лайков, пишет Lenta.ru.

В ноябре 2018 года Эмили Ратаковски получила звание "Международная женщина года" на премии GQ Australia и на сцене объяснила, почему ей нравятся чересчур открытые купальники и почему она публикует откровенные снимки в социальных сетях. Ратаковски заявила, что быть разносторонним и бороться со стереотипами – особенно важно в 2018 году.



"Я ношу откровенные бикини на пляже в знак протеста", – объяснила топ-модель, известная своими феминистическими взглядами.